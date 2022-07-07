أول تعليق من بايدن على استقالة جونسون

ولم يذكر بايدن جونسون بالاسم أو استقالته صراحة، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حكومة بريطانيا بشأن القضايا الهامة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، وهي قضية عمل عليها بايدن وجونسون معا بشكل وثيق.وقال بايدن في البيان إن "بريطانيا والولايات المتحدة هما أقرب الأصدقاء والحلفاء، والعلاقة الخاصة بين شعبينا لا تزال قوية ودائمة".

وأضاف: "إنني أتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق مع حكومة بريطانيا، وكذلك مع حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم، بشأن مجموعة من الأولويات المهمة. ويشمل ذلك الحفاظ على نهج قوي وموحد لدعم شعب أوكرانيا باعتباره إنهم يدافعون عن أنفسهم ضد حرب بوتين الوحشية على ديمقراطيتهم".



وتحدث بايدن وجونسون عن القضية خلال اتصال هاتفي في أبريل، و"أكدا التزامهما بمواصلة توفير المساعدات الأمنية والإنسانية لأوكرانيا في مواجهة الفظائع المستمرة من قبل روسيا"، وفقا لما جاء في بيان للبيت الأبيض من المحادثة.

ثم التقى الزعيمان في يونيو في قمة دول مجموعة السبع، حيث حث كلاهما الدولتين على البقاء متحدين ضد روسيا وسط حربها على أوكرانيا.