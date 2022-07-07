شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم احتفالية للأطفال ذوى الهمم ضمن فعاليات "قادرون باختلاف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الخميس، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.





في محافظة القاهرةأقامت أمانة مدينة بدر، إحتفالية كبرى للأطفال من "ذوى الإحتياجات الخاصة" لدمجهم مع أقرانهم من نفس الفئات العمرية المختلفة ضمن فاعليات مهرجان "قادرون بإختلاف"، وتضمنت الفعالية الفقرات الغنائية المحببة للأطفال من ذوى الإحتياجات والأناشيد الوطنية التشجيعية؛ لبث الإحساس الوطنى لديهم.





وفي محافظة البحيرةنظمت أمانة بندر كفر الدوار، فعالية المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة، والتي تتواصل بنجاح وتستمر حتى 20 يوليو الحالي، ومن جانبه، أشاد المتابعون بمستوى المراجعات، لا سيما أن القائمين على الفعالية اختاروا أفضل الأساتذة في جميع المواد التعليمية، كما توزيع المذكرات الخارجية على الطلاب، وشهدت الفعالية حضورا مكثفا من الطلاب، وجرت وسط قاعات مجهزة على أعلى مستوى لاستيعاب الأعداد الغفيرة من الطلاب وتلبية كافة احتياجاتهم واحتياج المدرسين.





وفي محافظة الجيزةاستمرت أمانة مركز البدرشين، مراجعات الثانوية العامة للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع مجلس الأمناء بالإدارة، بقسميها العلمي"علوم- رياضة " والأدبي وذلك بالاتفاق مع نخبة من المعلمين والمعلمات، وتمت المراجعات فى حضور عدد كبير من الطلبه والطالبات مع البث المباشر، بقاعات المناسبات أمام مجلس المدينة، ومن جانبه، أقامت أمانة مركز أبو النمرس، معرضًا لبيع الملابس بأسعار مخفضة استعداداً لعيد الأضحى المبارك، والمقام بمنطقة موقف الأوتوبيس، وفي سياق أخر، نظمت أمانة قسم الوراق زيارة لمستشفى الوراق العام لبحث تعزيز التعاون المشترك، وذلك حرصًا على تكثيف الزيارات للادارات والمؤسسات ومتابعة المتطلبات وتذليل العقبات انتهاجا لدور الحزب ومن خلال الحرص على الأمور الصحية للمواطنين، حيث تم المقابلة في مكتب الدكتور محمد سمير مدير المستشفى وبحضور نوابه، وفي سياق أخر، تواصل أمانة قسم الحوامدية افتتاح المعرض رقم 66 للأسرة المصرية، لمعارضها التي تضم الملابس الجاهزة والمفروشات وأجهزة العرائس وجميع مستلزمات الأسرة المصرية، وشهد المعرض إقبالاً كثيفا من الأهالي.





وفي محافظة الإسماعيليةأقامت أمانة الحزب بالمحافظة، منافذ لبيع اللحوم الطازجة البلدي، بأسعار مخفضة، بالإضافة إلي بيع رؤوس الماشية الحية من بقر وخراف وماعز بأسعار مدعمة، وجاءت أسعار بيع اللحوم البلدي إلي 120 جنيه للكيلو الواحد، بدلا من 160 جنيه، وسعر كيلو الضاني إلي 130 جنيه بدلاً من 170 جنيه، في حي ثالث وأمام مستشفي الكهرباء ومنفذ ثالث خلف مديرية الزراعة بالمحافظة.







وفي محافظة المنوفية وفي محافظة المنوفية نظمت أمانة مدينة قويسنا، حفل لتكريم العاملين بالمدينة، من عمال في منظومة النظافة تحت شعار "اجتماع السواعد يبني الوطن.. واجتماع القلوب يخفف المحن"، وشارك في الحفل كوكبة من مدينة قويسنا يتقدمهم نواب رئيس مجلس مدينة قويسنا، موجهين الشكر والتقدير لكل عمال النظافة الذين توسمو نظافه شوارعنا تشع من ضمائرهم وجباههم القوة والشموخ، نصادفهم في طريقنا صباحا ومساءا يعملون بجد وإخلاص في كل الأوقات، هم بحق مهندسو الجمال والرونق الذين يستحقون أكثر من الشكر وأكثر من هذه الكلمات، لهم منا أكبر الباقات وأجمل الورود. وفي محافظة بورسعيدأطلقت أمانة قسم الشرق، أولى القوافل الطبية المجانية بالتعاون مع مستشفى الرحمة بالمحافظة، ضمن مبادرة "صحتك تهمنا" للكشف عن أمراض القلب للدكتور محمد إمام - إستشاري القلب والأوعية الدموية وقسطرة القلب، وأمين لجنة الصحة بالحزب، وذلك في مستشفى الرحمة، وكان الحجز عن طريق رقم هاتف 01203338845 أو التسجيل بالمقر الرئيسي للحزب، حيث إن الفعالية لاقت استجابة كبيرة من الأهالي وبالفعل تم الكشف على عشرات الحالات وتحديد طرق العلاج لها، كما أطلقت أمانة حي الضواحي، أيضا أولى القوافل الطبية المجانية، وبدأت القافلة الطبية لأمانة الضواحي بحزب مستقبل وطن مهامها للكشف بالمجان في تخصصات ( باطنة، أطفال، تحاليل بخصم 60% ) بمنطقة القابوطي لمدة 3 أيام من الساعه 4 حتى 9 مساءً، وسجل اليوم الأول من القافلة 46 وافد ووافدة من الاطفال والشباب وكبار السن 25 كشف أطفال و 9 باطنة و 12 تحليل. وفي محافظة بورسعيدأطلقت أمانة قسم الشرق، أولى القوافل الطبية المجانية بالتعاون مع مستشفى الرحمة بالمحافظة، ضمن مبادرة "صحتك تهمنا" للكشف عن أمراض القلب للدكتور محمد إمام - إستشاري القلب والأوعية الدموية وقسطرة القلب، وأمين لجنة الصحة بالحزب، وذلك في مستشفى الرحمة، وكان الحجز عن طريق رقم هاتف 01203338845 أو التسجيل بالمقر الرئيسي للحزب، حيث إن الفعالية لاقت استجابة كبيرة من الأهالي وبالفعل تم الكشف على عشرات الحالات وتحديد طرق العلاج لها، كما أطلقت أمانة حي الضواحي، أيضا أولى القوافل الطبية المجانية، وبدأت القافلة الطبية لأمانة الضواحي بحزب مستقبل وطن مهامها للكشف بالمجان في تخصصات ( باطنة، أطفال، تحاليل بخصم 60% ) بمنطقة القابوطي لمدة 3 أيام من الساعه 4 حتى 9 مساءً، وسجل اليوم الأول من القافلة 46 وافد ووافدة من الاطفال والشباب وكبار السن 25 كشف أطفال و 9 باطنة و 12 تحليل.

وفي محافظة المنيانظمت أمانة المهنيين بالمحافظة، احتفالية كبرى لتكريم 80 طالب وطالبة من الطلاب الفائقين في الشهادة الإعدادية من أبناء النقابات المهنية تحت شعار "بالعلم والعمل نبني الجمهورية الجديدة"، وبحضور اعضاء الهيئة البرلمانية، وهيئة مكتب المحافظة، وأمناء وهيئات مكاتب المراكز والاقسام، ونقباء النقابات المهنية (الاطباء ، المعلمين ، المهندسين ، الصيادلة ، الاسنان ، الزراعيين ، المهن الرياضية ، المحامين ، الاطباء البيطريين )، بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، ثم ثلاوة ما تيسير من القرآن الكريم لأحد الطلاب المشاركين في الحفل، وعرض فيديو لإنجازات السيد الرئيس خلال الفترة السابقة تحت عنوان تعليم مصر بيتطور ويواكب المستقبل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تم تقديم عدد من الفقرات الفنية والوطنية وفى الختام تم تكريم الفائقين.





وفي محافظة بنى سويفنظمت أمانة مركز إهناسيا، إحتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم بقرية منهرو، برعاية أسرة الراحل "ربيع الفنان" أحد أهالي القرية، وفى نهاية الحفل حرص الحضور على تكريم أسرتي شهيدا الواجب الوطني "حسن الجالي ورجب عاطف" فضلًا عن توزيع الهدايا والجوائز العينية والمادية على الفائزين والمتفوقين في حفظ وتلاوة القرآن الكريم من أبناء قرية منهرو والقرى المجاورة لها، تشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق، وسط فرحة كبيرة من الحضور، أثناء تكريم المتفوقين من حفظة كتاب الله.





وفي محافظة الغربيةافتتحت أمانة الحزب بالمحافظة، نادي للطفل بمقر أمانة حزب مستقبل وطن بثان طنطا بحضور قيادات الحزب والعديد من أعضاء اللجان النوعية وعضوات مستقبل وطن والسيدات وأكثر من 70 طفلا، ويضم نادي للطفل بمستقبل وطن الغربية ورش تعليمية وفقرات مختلفة تهدف إلى رسم البهجة على أوجه الأطفال المترددين على أمانات الحزب بصحبة أسرهم خاصة السيدات والأمهات المشاركين في اللجان النوعية.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.