«ميتا» المالكة لـ«فايسبوك» تعلن عن نظام جديد لتسجيل الدخول في الواقع الافتراضي

تعدّل شركة «ميتا بلاتفورمز» كيفية تسجيل المستخدمين للدخول إلى سماعات الواقع الافتراضي الخاصة بها، لتتراجع عن تغيير سابق لطلب وجود حسابات من فايسبوك، أبرز تطبيقات الشركة، على الأجهزة.

وقال الرئيس التنفيذي مارك زكربيرغ في منشور على فايسبوك اليوم الخميس إن الشركة ستطرح «حسابات ميتا» الجديدة الخاصة بها اعتباراً من آب.