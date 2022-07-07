07 يوليو , 2022
فايسبوك.
تعدّل شركة «ميتا بلاتفورمز» كيفية تسجيل المستخدمين للدخول إلى سماعات الواقع الافتراضي الخاصة بها، لتتراجع عن تغيير سابق لطلب وجود حسابات من فايسبوك، أبرز تطبيقات الشركة، على الأجهزة.
وقال الرئيس التنفيذي مارك زكربيرغ في منشور على فايسبوك اليوم الخميس إن الشركة ستطرح «حسابات ميتا» الجديدة الخاصة بها اعتباراً من آب.
كانت هذه تفاصيل خبر «ميتا» المالكة لـ«فايسبوك» تعلن عن نظام جديد لتسجيل الدخول في الواقع الافتراضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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