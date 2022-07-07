زيلينسكي يعبر عن «حزنه» لاستقالة جونسون

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).

اتصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هاتفياً برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس ليبلغه بمدى «حزنه» على استقالته من قيادة حزب المحافظين البريطاني، كما أعلنت الرئاسة الأوكرانية في بيان.

وقال زيلينسكي «تلقينا جميعاً هذا النبأ بحزن. لست وحدي بل كل المجتمع الأوكراني يتعاطف كثيراً معكم»، قبل أن يشدد على امتنان الأوكرانيين لدعم رئيس الوزراء البريطاني خلال الغزو الروسي.