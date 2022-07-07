انت الان تتابع خبر بايدن: واشنطن ولندن ستواصلان دعمهما لأوكرانيا ومحاسبة روسيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الخميس، مواصلة بلاده التنسيق مع بريطانيا لمواصة دعم الشعب الأوكراني ومحاسبة روسيا.
وقال بايدن في كلمة له: "أتطلع لمواصلة التعاون مع الحكومة البريطانية لمواصة دعم الشعب الأوكراني ومحاسبة روسيا".
جاء ذلك، بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته من زعامة حزب المحافظين، داعياً إلى اختيار زعيم جديد سريعاً بعد ضغوط جبارة واستقالات طالت حوالي 59 وزيراً ونائباً ومسؤولاً بفريقه الحكومي.
جاء ذلك، بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته من زعامة حزب المحافظين، داعياً إلى اختيار زعيم جديد سريعاً بعد ضغوط جبارة واستقالات طالت حوالي 59 وزيراً ونائباً ومسؤولاً بفريقه الحكومي.