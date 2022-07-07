اخبار العالم

ريباكينا تضرب موعد مع انس الجابر في نهائي ويمبلدون

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر ريباكينا تضرب موعد مع انس الجابر في نهائي ويمبلدون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-07 | 19:04

ريباكينا تضرب موعد مع انس الجابر في نهائي ويمبلدون

المصدر:

561 مشاهدة

سيشهد لقب بطولة "ويمبلدون 2022" للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، لقاء بين لاعبتين تأهلتا لأول مرة في تاريخهما إلى النهائي.
فقد بلغت اللاعبة الكازاخية يلينا ريباكينا، لأول مرة إلى نهائي ويمبلدون، على حساب الرومانية سيمونا هاليب بطلة "ويمبلدون 2019"، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، وبنتيجة واحدة: (6-3) و(6-3).

وضربت ريباكينا موعدا في المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون مع النجمة التونسية أنس جابر، التي صعدت بدورها إلى النهائي لأول مرة في تاريخها في وقت سابق من اليوم أيضا، على حساب الألمانية تاتيانا ماريا، عقب فوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(3-6) و(6-1).

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا