شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الإنجازات التشريعية لمجلس النواب فى مجال التعليم والثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، إقرار عدد من التشريعات المهمة في مجال التعليم والثقافة والإعلام وفي مقدمتها تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز التشريعات التي أقرها المجلس النيابي في مجال التعليم والثقافة والإعلام في ضوء ما ورد بتقرير انجازات مجلس النواب بدور الانعقاد الثاني :

1- تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

2 -تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

3-إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

4 -تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

5 -تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

يُشار إلي أن تقرير انجازات مجلس النواب في الدور الثاني كشف عن موافقة المجلس على عدد (184) مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس، بإجمالي عدد مواد بلغ (1769) مادة، كان إقرارها ضرورى لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات.