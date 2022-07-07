شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة العفو الرئاسى: مستمرون فى عملنا حتى خروج كل المستهدفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسي: "نحن مستمرون في عملنا حتى خروج كل المستهدفين من لجنة العفو الرئاسى"، مؤكدا أن كل من لم يتورط فى أعمال عنف يتم دراسة حالته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامى محمد مصطفى شردى: "مع ذكرى ثورة يونيو وعيد الأضحى تتوالى بشائر الخير بخروج قائمة من 60 محبوسا بقضايا الرأى، و75 من الغارمين و الغارمات بالإضافة إلى عدد من المحكوم عليهم في قضايا عمالية.

وتابع: "هذه الأعداد بعيدة كل البعد عن قوائم التي تخرج من قبل الداخلية بعد ثلثى المدة أو نصف المدة وقرارات العفو تصدر بانقضاء العقوبة بالكامل وكأن العقوبة لم تكن وتصدر بقرار من الرئيس، وتصدر بعد التأكد تماما بأن الشخص لا ينتمى لأى جماعات إرهابية أو متورط في دماء، ومستمرون في تلقى الطلبات حتى الآن من خلال الفروع المنتشرة بمحافظات الجمهورية لحقوق الإنسان أو من خلال لجنتى حقوق الإنسان بالبرلمان ومجلس الشيوخ أو حتى عن طريق التسجيل الإلكترونى".