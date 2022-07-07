شكرا لقرائتكم خبر عن "مالية الشيوخ": مبادرة حياة كريمة أكبر مشروع قومى فى تاريخ الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنت الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، على مبادرة حياة كريمة، معتبره إياها أكبر مشروع قومى وطنى في تاريخ الاقتصاد المصرى، حيث يستهدف تحسين احوال معيشة المواطن وحثه علىالمشاركة فى عمليات التنمية ومن ثم تحفيزه على جنى ثمارة.

جاء ذلك في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 و التي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وشددت اللجنة علي أن العنصر البشرى هو عصب التنمية وهوالعنصر الإيجابى الوحيد الذى يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالى توصى بضرورة الاستمرار فى مبادرات تطوير وتحسين جودة المواطن.

وأكدت اللجنة اللرلمانية في توصياتها على ضرورة نشر دعم برامج تنمية الوعى لدى المواطن والعمل على تثقيفه اقتصاديا واجتماعيا حتى يكون إيجابى فى كل مراحل التنمية المستدامة.

وكانت اللجنة قد أوضحت في تقريرها أن خطة عام 22/ 2023 لم تأت فى ظروف أكثر استقرارًا على المستويين العالمى والمحلى ولكنها جاءت فى ظروف استثنائية غير مسبوقة، نظراً للتوترات السياسية والاقتصادية التي ألمت بالعالم بصورة غير مواتية، مما أسفر عنها من تغيرات سريعة ومتلاحقة وتأثر نمط العلاقات الاقتصادية الدولية كنتيجة لتوالى الازمات ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمى وعلى مصر تحديدًا باعتبارها جزء من هذا الاقتصاد.