هيئة الحج: اقامة الحجاج في المشاعر المقدسة ستكون في اماكن مميزة

وقالت الهيئة العليا للحج والعمرة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " رئيس بعثة الحج العراقية الشيخ سامي المسعودي اكد ان اقامة الحجاج في المشاعر المقدسة ستكون في اماكن مميزةجدا هذا العام".

واضاف ان " مخيمات عرفة ومنى جاهزة لاستقبال الحجاج العراقيين".

