انت الان تتابع خبر هيئة الحج: اقامة الحجاج في المشاعر المقدسة ستكون في اماكن مميزة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اكد رئيس بعثة الحج العراقية الشيخ سامي المسعودي، اليوم الخميس، ان اقامة الحجاج في المشاعر المقدسة ستكون في اماكن مميزة.
وقالت الهيئة العليا للحج والعمرة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " رئيس بعثة الحج العراقية الشيخ سامي المسعودي اكد ان اقامة الحجاج في المشاعر المقدسة ستكون في اماكن مميزةجدا هذا العام".
واضاف ان " مخيمات عرفة ومنى جاهزة لاستقبال الحجاج العراقيين".
واضاف ان " مخيمات عرفة ومنى جاهزة لاستقبال الحجاج العراقيين".