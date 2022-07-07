زيلينسكي يعبر عن حزنه بعد استقالة جونسون

ونقلت الرئاسة الأوكرانية في بيان عن زيلينسكي قوله: "تلقينا جميعاً هذا النبأ بحزن، لست وحدي بل كل المجتمع الأوكراني يتعاطف كثيراً معكم".

وشدد على "امتنان الأوكرانيين لدعم رئيس الوزراء البريطاني خلال العملية العسكرية الروسية".



أتى ذلك بعد أن استقال بوريس جونسون في وقت سابق الخميس من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين بعد 3 سنوات مضطربة خرجت خلالها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعانت من جائحة كوفيد وفضائح متزايدة.