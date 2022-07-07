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زيلينسكي يعبر عن حزنه بعد استقالة جونسون

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بغداد - ياسين صفوان - عبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، عن حزنه بعد استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من قيادة حزب المحافظين.
ونقلت الرئاسة الأوكرانية في بيان عن زيلينسكي قوله: "تلقينا جميعاً هذا النبأ بحزن، لست وحدي بل كل المجتمع الأوكراني يتعاطف كثيراً معكم".

وشدد على "امتنان الأوكرانيين لدعم رئيس الوزراء البريطاني خلال العملية العسكرية الروسية".


أتى ذلك بعد أن استقال بوريس جونسون في وقت سابق الخميس من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين بعد 3 سنوات مضطربة خرجت خلالها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعانت من جائحة كوفيد وفضائح متزايدة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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