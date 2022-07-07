انت الان تتابع خبر بولندا تؤكد احتجاز احد مواطنيها في طهران والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكدت الحكومة البولندية، اليوم الخميس، احتجاز أحد مواطنيها في طهران، بعد أن اتهم الحرس الثوري الإيراني عدداً من الأوروبيين بالتجسس على مواقع عسكرية.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن الخارجية البولندية قولها: ان "إيران ألقت القبض على "عالم رفيع المستوى" في أيلول الماضي"، مضيفة أن "الحكومة تقدم المساعدة القنصلية للمحتجز وتعمل على تأمين إطلاق سراحه، ولم تفصح الحكومة عن مزيد من التفاصيل، مشيرة إلى دواعي الخصوصية".
ويذكر ان إيران قد اعلنت امس الأربعاء أن "عالما بولنديا هو من بين مجموعة من الأجانب والدبلوماسيين متهمة بالتجسس وأخذ عينات من التربة من مناطق عسكرية محظورة في صحراء إيران، بينما كان الحرس الثوري يقوم باختبارات صواريخ".
واشارت وسائل إعلام إيرانية الى ان "العالم المحتجز بأنه ماتشي فالتشاك، العالم في جامعة نيكولاوس كوبرنيكوس في تورون، بولندا".
ويذكر ان إيران قد اعلنت امس الأربعاء أن "عالما بولنديا هو من بين مجموعة من الأجانب والدبلوماسيين متهمة بالتجسس وأخذ عينات من التربة من مناطق عسكرية محظورة في صحراء إيران، بينما كان الحرس الثوري يقوم باختبارات صواريخ".
واشارت وسائل إعلام إيرانية الى ان "العالم المحتجز بأنه ماتشي فالتشاك، العالم في جامعة نيكولاوس كوبرنيكوس في تورون، بولندا".