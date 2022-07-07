بولندا تؤكد احتجاز احد مواطنيها في طهران

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن الخارجية البولندية قولها: ان "إيران ألقت القبض على "عالم رفيع المستوى" في أيلول الماضي"، مضيفة أن "الحكومة تقدم المساعدة القنصلية للمحتجز وتعمل على تأمين إطلاق سراحه، ولم تفصح الحكومة عن مزيد من التفاصيل، مشيرة إلى دواعي الخصوصية".ويذكر ان إيران قد اعلنت امس الأربعاء أن "عالما بولنديا هو من بين مجموعة من الأجانب والدبلوماسيين متهمة بالتجسس وأخذ عينات من التربة من مناطق عسكرية محظورة في صحراء إيران، بينما كان الحرس الثوري يقوم باختبارات صواريخ".

واشارت وسائل إعلام إيرانية الى ان "العالم المحتجز بأنه ماتشي فالتشاك، العالم في جامعة نيكولاوس كوبرنيكوس في تورون، بولندا".

