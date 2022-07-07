شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب": منصة مصر الرقمية تضع الدولة على خطى العالمية فى ملف الرقمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بملف الرقمنة والميكنة، وهناك تطور ملحوظ في هذا الصدد، مشيدا بالجهود في هذا الإطار التي تأتي في ظل ما يشهده العالم من تطور كبير خلال هذه الفترة في مجال التكنولوجيا الرقمية.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الرقمنة والميكنة من أهم الملفات ومن ثم إطلاق منصة مصر الرقمية خطوة على الطريق الصحيح في ظل بناء الجمهورية الجديدة، و القيادة السياسية حريصة على تطوير الخدمات وتقليل تدخل العنصر البشرى بما يضمن النزاهة والشفافية وتقديم خدمات حكومية أفضل للمواطنين، موضحا أن الدولة المصرية جادة في ملف التحول الرقمي.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الرقمنة أصبحت واحدة من أهم عوامل التطور والتقدم فى أى دولة فى العالم، موضحا أن خطة الحكومة تتضمن تطوير مراكز رقمية فى مصر بما يصل إلى 100 مليار جنيه، وما شهدناه من تطور كبير في ملف البنية التحتية يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح في هذا الملف بخطى ثابتة، حيث تضع الدولة نصب أعينها مزيد من الحوكمة المالية والإدارية بما يتطلب تطور ميكنى لجميع الخدمات التي تقدمها الحكومة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرقمنة والمكينة لها دور كبير في توفير الوقت والجهد، والمساهمة بقوة في إنشاء قاعدة بيانات ذكية تساعد في تقديم أداء أفضل للمواطنين، وتتماشى مع التطور الذي يشهده العالم من تغيرات في مجال التكنولوجيا ومن ثم هذه الخطوة ترجمة حقيقة لمواكبة مصر للتطور العالمي.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق منصة مصر الرقمية، وافتتح عددا من المشروعات الرقمية، وكان أبرزها 3 محطات للإنزال البحري بمناطق رأس غارب والزعفرانة، وسيدي كرير، وافتتح أيضا مركز البيانات الإقليمي للشركة المصرية للاتصالات في القاهرة، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة نصر، ومتحف البريد المصري بالقاهرة بعد تطويره.