شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يحسم التعاقد مع سفاح مانشستر سيتي هذا الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي التعاقد مع نجم مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل الاستعداد لبطولة الدوري الإنجليزي للموسم الكروى الجديد 2022-2023.

تشيلسي يقترب من التعاقد مع سترلينج

سترلينج

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق تشيلسي اقترب من الحصول على خدمات الدولى الإنجليزي رحيم ستيرلينج مهاجم مانشستر سيتي، بعد أن نال إعجاب المدرب الألماني توماس توخيل، وقد يكون الصفقة الأولى للفريق اللندني بقيادة المالك الجديد الأمريكي تود بوهيلي.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق بشبكة سكاي وخبير الانتقالات الخاصة باللاعبين أن تشيلسي قد حسم الأمور مع مانشستر سيتي، وسوف يتم التواصل اليوم من أجل الانتهاء من كافة الأمور المالية والتفاصيل قبل الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشار رومانو أن فريق تشيلسي سوف يقوم بدفع 45 مليون جنية إسترليني من أجل الحصول على خدمات سترلينج بالإضافة إلى بعض المكافآت مثلها حدث في صفقة انتقال جابريل جيسوس في انتقاله إلى آرسنال.

وأكد رومانو أن في الأيام القليلة الماضية شهدت العديد من المكالمات والتي جمعت بين كلًا من رحيم سترلينج وتوماس توخيل المدير الفني الألماني لنادي تشيلسي، ليقوم بمعرفة دوره الجديد في الفريق في الموسم الكروى الجديد2022-2023، في الدوري الإنجليزي.