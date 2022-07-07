رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتخلى عن منصبه

لندن: أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين بعد ثلاث سنوات مضطربة خرجت خلالها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعانت من جائحة فيرس كورونا وفضائح عدة.

وجاء هذا القرار، الذي يفسح المجال لتعيين رئيس وزراء جديد، بعد توالي استقالات أعضاء في الحكومة البريطانية منذ مساء الثلاثاء وبلغ عدد المغادرين مذاك أكثر من 50 عضوا.

ويعاني جونسون بالأساس من تداعيات فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة خلال مرحلة الإغلاق التام إبان الجائحة وقد أفلت قبل أسابيع من تصويت على سحب الثقة قرره نواب حزبه المحافظ.