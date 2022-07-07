انس الجابر تواصل التألق بتأهلها لنهائي ويمبلدون

وتأهلت أنس جابر المصنفة ثالثة في البطولة، على حساب الألمانية تاتيانا ماريا، إثر فوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(3-6) و(6-1).

وستكون النجمة التونسية في النهائي بانتظار الفائزة من المباراة التي ستجمع اللاعبتين الكازاخية يلينا ريباكينا المصنفة 17 في البطولة، والرومانية سيمونا هاليب المصنفة 16 في البطولة، في وقت لاحق من اليوم أيضا.



وتأهلت أنس جابر لأول مرة في تاريخها إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، وكانت أفضل نتيجة لها هي بلوغ الدور نصف النهائي للنسخة الحالية لويمبلدون، والدور ربع النهائي في العام الماضي، إلى جانب بلوغها الدور ذاته في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020.