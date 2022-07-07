انت الان تتابع خبر برلمانية تزف بشرى لأهالي ذي قار بشأن الحصة المائية للمحافظة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الناصري في حديث للسومرية نيوز انه "سيتم رفع مياه المبازل التي تصب في نهر الفرات واستبدالها بأطلاقات مائية عذبة وكذلك رفع التجاوزات على الحصة المائية المقررة وكري الانهار من قبل وزارة الموارد المائية"، مبينة ان "الاتفاق جرى خلال اجتماع نواب ذي قار مع وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني".



واكدت الناصري ان "هذه الحلول الانية والسريعة التي ستقدمها وزارة الموارد المائية في الوقت الحالي، بالاضافة الى وجود خطط أستراتيجية ستنفذ في المرحلة المقبلة".

