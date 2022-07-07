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برلمانية تزف بشرى لأهالي ذي قار بشأن الحصة المائية للمحافظة

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الناصري في حديث للسومرية نيوز انه "سيتم رفع مياه المبازل التي تصب في نهر الفرات واستبدالها بأطلاقات مائية عذبة وكذلك رفع التجاوزات على الحصة المائية المقررة وكري الانهار من قبل وزارة الموارد المائية"، مبينة ان "الاتفاق جرى خلال اجتماع نواب ذي قار مع وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني".

واكدت الناصري ان "هذه الحلول الانية والسريعة التي ستقدمها وزارة الموارد المائية في الوقت الحالي، بالاضافة الى وجود خطط أستراتيجية ستنفذ في المرحلة المقبلة".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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