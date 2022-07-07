دولة الإمارات تقر إجازة التفرغ لمواطنيها العاملين في الحكومة لإدارة أعمالهم الحرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

أقرت دولة الإمارات إجازة التفرغ لمواطنيها العاملين في الحكومة الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة، حيث تبلغ الإجازة عام كامل بنصف الراتب مع الحفاظ على الوظيفة



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر :

"خلال الاجتماع أقررنا اعتماد قروض سكنية للمواطنين بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الستة أشهر المقبلة بواقع 500 مستفيد شهرياً، وهدفنا إنجاز 13 ألف منزل من برنامج زايد للإسكان خلال السنوات المقبلة.. وستستمر مسيرة دعم المواطن".