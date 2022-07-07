لم يتمكنوا من دمجها في الحرب .. كارين كوياتكوفسكي: بيع أوكرانيا للأسلحة الأمريكية كان متوقعاً

الشارقة - اميمة ياسر - قالت كارين كوياتكوفسكي، المحللة السابقة في البنتاجون، لـ وكالة "سبوتنيك"، إن إعادة بيع قوات الأمن الأوكرانية للأسلحة التي تلقتها من الغرب في السوق السوداء كان متوقعًا، حيث لم يتمكنوا من دمجها في استراتيجية الحرب.

وأضافت كارين، أن هذا الوضع نموذجي لكل نزاع مسلح حديث تقريبًا، تم توثيق حالات إعادة تصدير أوكرانيا للأسلحة الغربية جيدًا أثناء القتال في دونباس في عامي 2015 و2016.

وأوضحت كوياتكوفسكي، العديد من أنواع الأسلحة والمعدات التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى أوكرانيا لا يمكن ببساطة استخدامها بشكل فعال من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. وقدرة أوكرانيا على استخدام هذه "الهدايا" محدودة بسبب عدم كفاية التأهب، والمشاكل المتعلقة باللوجستيات، وتقلص حجم الجيش الأوكراني.

وأشارت كوياتكوفسكي، إلى أن الدول الغربية أرسلت إلى كييف الكثير من الأسلحة والمعدات العسكرية بحيث كان من المستحيل تضمينها في تكتيكات وإستراتيجية الحرب في وقت قصير، ونتيجة لذلك، يمكن للأشخاص أو الجماعات الإجرامية المهتمة ببيعها الاستفادة من الموقف وتحقيق ربح لأنفسهم.

وأنهت الخبيرة قولها بأن "الدول التي تزود هذه الأسلحة تفي باحتياجات ملحة للدول المتقدمة: تجديد المخزونات وتبرير زيادة التمويل وإظهار النية للحفاظ على أوكرانيا التي يفترض أنها سلمية وديمقراطية وبريئة تمامًا، وفي حين أن بعض أنواع هذه الأسلحة قد تطيل أمدها الحرب، على المدى الطويل، لن يساعد أي منهم في استعادة أو استعادة الأراضي التي تنتمي الآن لروسيا، أو استعادة الجوهرتين المستقلتين (دونيتسك ولوجانسك).

المدفعية الأمريكية وشبح العنقاء

بعد 8 أسابيع من بدء العملية الروسية في أوكرانيا، قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسريع إرسال الأسلحة المدفعية الثقيلة إلى كييف.

ووفقا لتقرير لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية تحتل المدفعية أهمية كبيرة في الوقت الراهن، حيث ستشكل ميزة رئيسية في المعركة التي تدور في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا. فالتضاريس المستوية نسبياً تلائم ما يسميه الجيش "ساحة المناورة"، والتي تعني تحركات الدبابات والقوات البرية الأخرى المدعومة بمدافع بعيدة المدى مثل مدافع هاوتزر.

ووفقا للتقرير، فقد نشر الروس مدفعية إضافية في منطقة دونباس خلال الأيام الماضية، إلى جانب المزيد من القوات البرية وغيرها من المواد لدعم واستدامة ما يتوقع أن تكون معركة طويلة في قلب أوكرانيا الصناعي.

ووفقا للأسوشيتدبرس فمدافع هاوتزر التي سترسلها واشنطن ستكون أحدث طراز من هذه المدافع، المعروفة باسم "إم777"، التي يستخدمها الجيش ومشاة البحرية.

ويعد هذا الطراز أصغر حجماً وأكثر قدرة على المناورة من الطراز القديم، ويمكن نشره في ساحة المعركة بواسطة طائرات نقل مروحية ونقله بسرعة نسبية بين المواقع بواسطة شاحنات يقدمها أيضاً البنتاجون.

هذا ما أكده جون كيربي، المتحدث باسم البنتاجون قائلا: "ما يزيد من أهمية هذه المدافع هو نوع القتال الذي نتوقعه في دونباس نتيجة للتضاريس، لأنها مفتوحة ولأنها مسطحة ولأنها ليست حضرية، لذلك يمكننا أن نتوقع من الروس الاعتماد على النيران بعيدة المدى، والمدفعية على وجه الخصوص". وأضاف: "لذلك نعلم أن هذا سيكون عاملاً رئيسيا من قواعد اللعبة لدى الروس".

صواريخ جافلين

تعد صواريخ جافلين من بين الأسلحة التي وعدت الولايات المتحدة بتقديمها لأوكرانيا ضمن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار (608.3 مليون جنيه إسترليني) أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء.

وتشمل الأسلحة الأخرى طائرات بدون طيار يمكن تحويلها إلى قنابل طائرة، وأسلحة مضادة للطائرات يمكنها استهداف مروحيات من السماء.

بوتين عن السلحة الأمريكية : طحناها كالمكسرات

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، معلقا على قرار واشنطن بإرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، لقد طحنا هذه الأسلحة كالمكسرات، ودمرنا العشرات منها.

وأكد الرئيس الروسي في تصريحات على قناة "روسيا 1"، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت الأسلحة الأوكرانية وطحنتها كالمكسرات، مؤكدا تدمير العشرات منها.