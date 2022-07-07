شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "التنسيقية" يلتقى وزيرة التضامن ضمن فعاليات حملة "سوا هنعدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي.

يأتي اللقاء، ضمن فعاليات حملة "سوا هنعدي"، والتي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ عدة أسابيع، ودار اللقاء، حول تعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية ، وما طرأ عليه خلال الأزمة الإقتصادية العالمية الحالية، وفرص التعاون لنشر الوعي بالتحديات الراهنة.

وأكد أعضاء الحملة، على تعزيز جهودها الفترة المقبلة بتقديم كافة أوجه الدعم التنموي والتوعوي بما يحقق المصلحة العامة، وتناول اللقاء، المبادرات المجتمعية التي تطلقها الوزارة والمتعلقة بحماية الفئات الأكثر تضررا من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشادت الوزيرة بحملة "سوا هنعدي"، وعملها الميداني وتأثيرها على المواطنين، معلنة دعمها للحملة والتنسيق ميدانيا في إطار مبادرات الوزارة.

ضم وفد التنسيقية، النائب أكمل نجاتي، النائبة إيمان الألفى، النائب محمود تركي.