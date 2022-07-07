شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "الشيوخ" يهنئ العاملين بالأمانة العامة بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقل المستشار محمود اسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، تهنئة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس لكل موظفي الأمانة العامة بكافة القطاعات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال الجولة التي قام بها اليوم، داخل أروقة المجلس.

وأكد" عتمان " على ضرورة أن نستلهم من نفحات هذه المناسبة الجليلة العزم والتعاون فى العمل معاً لدفع مسيرة العمل داخل مجلسنا الموقر لما فيه مصلحة ورفعة الوطن.

ومن جانبهم قدم العاملون بالأمانة الشكر والتقدير لرئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وللأمين العام المستشار محمود عتمان على هذه اللفتة الكريمة متمنيين لهم دوام التوفيق لما فيه صالح البلد وتقدمه

ورافق المستشار محمود عتمان فى جولته المستشار عمرو يسرى نائب الأمين العام.























