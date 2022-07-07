شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة مدوية.. تشيلسي يقترب من ضم مدافع باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - من المقرر، أن يغادر اللاعب الفرنسي لصفوف باريس سان جيرمان كيمبيمبي صفوف الفريق، وذلك من أجل خوض تجربة جديدة في مسيرته، خلال السنوات المقبلة، وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر الـ26 عامًا صيف العام 2024، كما أن اللاعب قد رفض تجديد عقده رفقة النادي الباريسي.

تشيلسي الإنجليزي مهتم بضم مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي

ويعتبر تشيلسي الإنجليزي من أبرز الأندية التي تهتم بالحصول على خدمات اللاعب في الوقت الحالي من أجل تعزيز خط دفاعه بطلب من المدير الفني للفريق توماس توخيل، وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن باريس سان جيرمان، منفتح بشدة لرحيل اللاعب في حالة وصول عرض مناسب للاعب والنادي في نفس التوقيت.

توخيل يطلب ضم كيمبيمبي لتدعيم دفاع الفريق

كما أكدت الصحيفة، أن توخيل يضغط على إدارة تشيلسي من أجل حسم الصفقة في الوقت الحالي، وتقديم عرض مناسب لتسهيل إنهاء الصفقة، وشارك المدافع طوال مسيرته مع فريق باريس سان جيرمان في 241 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريراتين حاسمتين لزملائه.

وفي سياق متصل، يأمل نادي تشيلسي في ترميم خطه الخلفي وبالأخص بعد رحيل الثنائي الألماني أنطونيو روديجير إلى صفوف ريال مدريد الإسباني والدنماركي اندرياس كريستيانسن إلى صفوف برشلونة الإسباني، كما أن الهولندي ماتياس دي لخيت بات بعيدًا عن الانضمام إلى الفريق اللندني.

