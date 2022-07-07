موسكو تعلق على التطورات في بريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

قال الكرملين، الخميس، إنه يأمل تولي "أشخاص أكثر مهنية" السلطة في المملكة المتحدة بينما يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون معارضة لدفعه إلى الاستقالة.



وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، رداً على سؤال عن هذه الأزمة السياسية التي يبدو أنها ستطيح بجونسون "نأمل أن يأتي يوماً أشخاص أكثر مهنية وقدرة على اتخاذ قرارات عبر الحوار، إلى السلطة في بريطانيا".

وأضاف بيسكوف أن رئيس الوزراء البريطاني "لا يحبنا كثيراً ولا نحن كذلك".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الوضع في المملكة المتحدة دليل على أن "الأنظمة الليبرالية (الغربية) تمر بأزمة سياسية وأيديولوجية واقتصادية عميقة".