مقتل 7 مدنيين بقصف روسي لمنطقة دونيتسك.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

قتل 7 مدنيين على الأقل وجرح اثنان آخران، الأربعاء، في ضربات روسية في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، كما أعلن حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو الخميس.



وقال المسؤول نفسه على تطبيق تلغرام إن "الروس قتلوا 7 مدنيين، ثلاثة في مدينة توريتسك واثنان في أفدييفكا وواحد في كوديما وواحد في سيفرسك"، من دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

وقالت الرئاسة الأوكرانية، صباح الخميس، نقلاً عن إدارات إقليمية إن عددا من بلدات المنطقة تعرضت لقصف مدفعي وصاروخي.

وبعد إعلانهم السيطرة على منطقة لوغانسك المجاورة بأكملها ، يسعى الروس الآن إلى انتزاع دونيتسك للسيطرة بصورة كاملة على حوض دونباس الذي يسيطرعليه الانفصاليون المدعومون من موسكو جزئياً منذ 2014.

وفي منطقة دونيتسك تعتبر مدينة سلوفيانسك الهدف المحتمل التالي للقوات الروسية في خطتها للسيطرة على حوض دونباس بالكامل بعد ثلاثة أشهر ونصف من بدء غزو أوكرانيا.