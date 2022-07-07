رسمياً .. إستقالة رئيس وزراء بريطانيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس 7 يوليو، بشكل رسمي استقالته من منصبه.

وقال جونسون إن عملية اختيار رئيس الوزراء الجديد يجب أن تبدأ الآن والجدول الزمني سيعلن الأسبوع المقبل.

وأضاف جونسون قائلا "لقد اتفقت مع السير جراهام برادي، رئيس نواب مجلس النواب، على أن عملية اختيار القائد الجديد يجب أن تبدأ الآن وسيتم الإعلان عن الجدول الزمني الأسبوع المقبل، وقد قمت اليوم بتعيين مجلس وزراء للعمل ".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد يستقيل من منصبه.

وأفادت قناة "آي تي في" البريطانية بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون تنحى من منصبه، فيما أعلنت قناة "بي بي سي" أن جونسون سيعلن عن الاستقالة في الساعات المقبلة.

وكانت الحكومة البريطانية تحت قيادة جونسون محورا لسلسلة من القضايا الخلافية في الشهور الأخيرة، بينها تحقيق للشرطة في ممارسات بمقر رئيس الوزراء خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.