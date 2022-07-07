شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا العدل والمجالس النيابية يشهدان مناقشة رسالة دكتوراه بـ"حقوق القاهرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت كلية الحقوق جامعة القاهرة، رسالة الدكتوراه المقدمة من المستشار الدكتور أحمد عبد الرؤوف الضبع (رئيس نيابة النقض، مستشار وزير شئون المجالس النيابية) فى القانون الجنائى بعنوان (الصور المستحدثة للجريمة الإرهابية وسبل مكافحتها).

حضر المناقشة المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ومساعدى وزير العدل لقطاع التشريع وحقوق الإنسان والكسب غير المشروع وعدد كبير من رجال القضاء والنيابة العامة والمحكمة الدستورية.

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور أحمد فتحي سرور، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ورئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي، بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

وانتهت المناقشة بصدور قرار لجنة المناقشة والحكم بمنح المستشار الدكتور أحمد عبد الرؤوف الضبع، الدكتوراه بدرجة ممتاز.

ويذكر أنه سبق للمستشار الدكتور أحمد عبد الرؤوف الضبع الحصول على رسالة دكتوراه في القانون التجاري والبحري، كما وسبق له العمل لفترة طويلة بنيابة أمن الدولة العليا.