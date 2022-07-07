شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فض دور الانعقاد متى يعاود مجلس النواب جلساته وما مدة الإجازة البرلمانية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الثلاثاء، في ختام الجلسه العامة موافقة المجلس على فض دور الانعقاد الثاني العادى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، وذلك فى الموعد الذى سيصدر به قرار من رئيس الجمهورية.

ولكن ما هي مدة الإجازة البرلمانية ومتى سيعود المجلس النيابي للانعقاد مجدداً ؟

في ضوء المادة الدستورية 115 تبدأ الإجازة البرلمانية رسميا من يوم قرار رئيس الجمهورية بفض دور الأنعقاد، لحين تاريخ دعوته لانعقاد الدور الثاتي، أو يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر وفقا للمادة الدستورية، حسبما يؤكد الدكتور صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري.

وعن انعقاد الدور الثالث، فأن رئيس الجمهورية وفقا للدستور يدعو مجلس النواب للانعقاد في دور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

وتقضي المادة 274 من اللائحة بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدوز العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقادالعادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.