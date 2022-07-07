شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإنتاج الحربى يهنئ العاملين بحلول عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي على تفقد ديوان عام الوزارة وتوجه بالتهنئة لكافة العاملين بالإنتاج الحربي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقد رافقه خلال ذلك عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

أعرب الوزير "مرسى" عن تمنياته أن يعيد الله تعالى تلك المناسبة العطرة على كافة العاملين بالإنتاج الحربي وعلى أسرهم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق، متقدماً بخالص التحية والتقدير لأبناء الإنتاج الحربي على جهودهم المتميزة وعملهم الدؤوب لتطوير قطاع الإنتاج الحربي ولتحقيق مؤشرات متميزة لبنود ميزانية 2021/2022 في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم الآن والتي تسعى الدولة لتخفيف حدة تأثيرها على المواطن المصري العظيم الذي يعتبر البطل الحقيقي في هذه الأزمة حيث إستطاع أن يكيف نفسه ويتعايش مع هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، داعياً جميع العاملين إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء لمواصلة مسيرة التنمية والبناء لينعم أبناء الوطن العظيم بالخير والتقدم والازدهار.

من جانبه أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير "مرسي" شدد على أن رفعة شأن الإنتاج الحربي لن تتحقق إلا بسواعد أبنائه العاملين المخلصين ليظل قلعة الصناعة العسكرية في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.