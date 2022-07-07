شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تضامن النواب": "المتحدة" لها دور كبير فى عودة الريادة للإعلام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الإعلام المصرى شهد طفرة خلال الفترة الأخيرة، وكان له دور كبير في مواجهة التحديات التي واجهت الدولة، وتأتى الخطوة التي أعلنتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تدشين "قطاع أخبار المتحدة" والذي يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط عودة كبيرة للإعلام المصرى للريادة من خلال الشركة المتحدة التي لها دور كبير في تطوير المنظومة الإعلامية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار القصبى، إلى أن "قطاع أخبار المتحدة" سيكون له دور كبير في نقل الصورة الحقيقة عن مصر للخارج، خاصة وأننا بحاجة ماسة لمثل هذه القطاع الإخباري لنقل حجم التنمية التي تشهد مصر وتنقل انطلاقة الجمهورية الجديدة والكم الذي نشهده من عمل على الأرض خلال السنوات الأخيرة كان يستوجب سنوات طويلة لتحقيقه على الأرض مما سيقف التاريخ أمامه كثيرا.

وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن تدشين قطاع إخباري من قبل الشركة المتحدة بمثابة عودة قوية لدور الإعلام المصرى على مستوى العالم ويعيد مصر لمكانتها الدولية في المستوى الإعلامي وترجمة حقيقة لما نشهده من اهتمام بالقطاع الإعلامى، ولهذا سيكون هذا القطاع بداية انطلاق جديدة نحو الجمهورية الجديدة.

الجدير بالذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت عن تدشين "قطاع أخبار المتحدة" والذي يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، يضم "قناة أخبار دولية" يجرى الإعداد لإطلاقها بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ والذي تستضيفه مصر نوفمبر المقبل، كما يضم "قناة أخبار إقليمية" يجرى التحضير لها بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية، فضلا عن تطوير شامل لقناة "إكسترا نيوز" والبناء على النجاحات التي حققتها في الفترة الماضية وإطلاق قناة "إكسترا الحدث".