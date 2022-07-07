شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مرشحين لخلافة جونسون.. من يقود بريطانيا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع أن يقدم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون استقالته، اليوم الخميس، لتبدأ عملية البحث عن زعيم جديد.

ولاختيار خليفة جونسون يجب اتباع عدة خطوات:

-يتعين أن يرشح اثنان من أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين أي شخص يتقدم للمنصب، وقد يكون عدد المتقدمين كبيرا.

- يجري النواب المحافظون بعد ذلك عدة جولات تصويت لخفض عدد المرشحين. وفي كل مرة يُطلب منهم التصويت بشكل سري لصالح مرشحهم المفضل ويتم استبعاد من يحصل على أقل الأصوات.

- تتكرر هذه العملية إلى أن يصل عدد المتنافسين إلى اثنين. وكان التصويت في السابق يجري في أيام الثلاثاء والخميس. لكن من المقرر أن يبدأ البرلمان العطلة الصيفية التي تستمر ستة أسابيع في 21 يوليو تموز، لذا قد يتعين تسريع العملية.

- يجري بعد ذلك تصويت بالبريد على المرشحين الإثنين الأخيرين ويشمل جميع أعضاء حزب المحافظين ويعين الفائز رئيسا للوزراء.

- زعيم الحزب صاحب أكبر عدد من الأعضاء في مجلس العموم هو رئيس الوزراء الفعلي. ولا يتعين عليه الدعوة لانتخابات مبكرة لكن يحق له ذلك.

كم من الوقت يستغرق ذلك؟

يمكن أن تختلف الفترة الزمنية لاختيار رئيس الوزراء اعتمادا على عدد المتقدمين للمنصب. كانت تيريزا ماي قد تولت المنصب بعد أقل من 3 أسابيع من استقالة ديفيد كاميرون في عام 2016 وانسحاب جميع المتنافسين الآخرين في منتصف السباق.

وتنافس جونسون مع وزير الصحة السابق جيريمي هنت قبل تصويت أعضاء حزب المحافظين لاختيار من يحل محل ماي في 2019، وتولى المنصب بعد شهرين من إعلان ماي اعتزامها تقديم استقالتها.

حكومة جديدة

وقال كريس ماسون، المحرر السياسي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، على تويتر، إنه تم اختيار فريق حكومي بريطاني كامل، وذلك قبيل الاستقالة المتوقعة لرئيس الوزراء بوريس جونسون.

ويتصدر المرشحون لخلافة جونسون على رئاسة وزراء بريطانيا، كلا من وزير المالية ريشى سوناك، وزير الصحة ساجد جاويد، وزير الدفاع بن والاس، وزيرة دولة للتجارة الخارجية بيني موردونت، وزير الخارجية السابق جيريمي هانت، وزيرة الخارجية ليز تراس، وزير المالية الجديد ناظم الزهاوى، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم توم توجندهات.