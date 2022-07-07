شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تسجل حالتي وفاة جديدتين بجدري القردة في هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت منظمة الصحة العالمية حالتي وفاة جديدتين بمرض جدري القردة منذ صدور تقريرها الأخير يوم 27 يونيو حزيران، ليصل إجمالي الوفيات إلى ثلاثة منذ بداية العام، وقالت إن المرض انتشر في مناطق جديدة.

وذكرت المنظمة أن حالات الإصابة زادت بنسبة 77 بالمئة منذ صدور التقرير السابق إلى 6027 إصابة، أغلبها في أوروبا. لكن التقرير أظهر أن الوفيات الثلاث وقعت في أفريقيا.

وأظهر التحديث كذلك أن أكثر من 99 بالمئة من الحالات التي توافرت فيها معلومات عن نوع المرضى كانت بين الرجال.

وأضافت المنظمة "مازال التفشي يصيب بالأساس الرجال الذين يقيمون علاقات جنسية مع رجال ... فيما يشير إلى عدم وجود انتشار للمرض خارج هذه الفئة".

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن المنظمة ستعقد اجتماعا للجنة التي ستقدم المشورة بشأن إعلان المرض حالة طوارئ صحية عالمية، وهي أعلى حالة تأهب بالمنظمة، خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم 18 يوليو تموز أو في وقت أقرب.

وأكد متحدث باسم المنظمة دون الخوض في تفاصيل أن جيبريسوس سيجتمع اليوم الخميس مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث. وتظهر البيانات أن إسبانيا سجلت 802 إصابة حتى الآن.