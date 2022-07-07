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وكالة الاستخبارات توجه ضربة قوية لمهربي الآثار - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على شبكتين لتهريب الاثار وبحوزتهم قطع اثرية قيمة في محافظة بابل.
وقالت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها تمكنت، من القاء القبض على شبكتين لتهريب الاثار في محافظة بابل".

واضافت ان "عملية إلقاء القبض جاءت بعد قيام مفارز الوكالة بتعقب شبكات التهريب والمتاجرة بالاثار، حيث تم نصب كمين محكم واستدراج احدى الشبكات في محافظة بابل والقاء القبض على جميع افرادها المكونة من 7 متهمين وبحوزتهم 8 قطع اثرية قيمة".


واشارت الوكالة الى ان "ابطال الوكالة نفذواعملية نوعية أخرى، اسفرت عن القبض على متهمين من اعضاء شبكة ثانية لتهريب الاثار وبحوزتهما 25 قطعة اثرية بعد استخدام الطرق الفنية وتعقبهم لحين القبض عليهما بالجرم المشهود".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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