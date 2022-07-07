انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء البريطاني يستقيل من الحكومة ويتخلى عن زعامة حزبه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال جونسون، في مؤتمر صحفي إن "من الواضح أن إرادة حزب المحافظين هي أن يكون هناك زعيم جديد ورئيس وزراء جديد"، معلناً "تخليه عن زعامة حزب المحافظين ودعوة قيادة الحزب لاختيار بديل عنه".

وأضاف "سأواصل مهام منصبي حتى يتم اختيار قائد جديد"، لافتا الى "اني عينت حكومة جديدة مع استمراري في تولي مهام رئاسة الوزراء حتى يتم اختيار قائد جديد".



وبين، أن "المشهد الاقتصادي في البلاد صعب".

وجاءت استقالة جونسون، بعد سلسلة استقالات لوزراء ومسؤولين في حكومته ودعوات له بالتنحي عن منصبه.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أبلغ جونسون رئيس لجنة المقاعد الخلفية لحزب المحافظين، أنه رأى أن من مصلحة الحزب والبلاد إعلان رحيله.

وأعرب جونسون عن اعتقاده بأن الشعب البريطاني لا يريد انتخابات مبكرة، ولا يريد أن يرى السياسيين يشاركون في حملة انتخابية الآن.

