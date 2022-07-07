عاجل.. استقالة جونسون من زعامة "المحافظين" مع بقائه رئيسا للوزراء "مؤقتا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه سيستقيل من زعامة حزب المحافظين مع بقائه رئيسا للحكومة حتى اختيار خليفته.



وقال جونسون في خطاب اليوم الخميس: "حزب المحافظين في حاجة إلى قائد جديد، عملية اختيار قائد جديد يجب أن تبدأ الآن، وسأقدم الدعم للقائد الجديد لحزب المحافظين".

وأضاف: "فخور بإنجازات حكومتي وخاصة في ملف بريكست وقيادة الغرب ضد عدوان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا، وآسف لعدم نجاحي بالقدر الكافي لبقائي في المنصب".

ومضى قائلا: "أؤكد لشعب أوكرانيا أننا لن نتوقف عن دعمهم والوقوف معهم".

وأكد على أن "الوضع الاقتصادي صعب جدا على الصعيد المحلي والعالمي".

وتابع: "إصراري من قبل على البقاء في رئاسة الحكومة كان التزاما بالوعود التي قطعتها".

يأتي ذلك بعد موجة استقالات واسعة من الوزراء بعدما قدم رئيس الوزراء اعتذارات جديدة على فضيحة إضافية مقرا بارتكابه "خطأ" بتعيينه في فبراير/شباط الماضي في حكومته كريس بينشر في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين.

ومن نهاية العام الماضي، واجه جونسون سلسلة تقارير بشأن الحفلات في داونينج ستريت، حيث عاش وعمل رؤساء وزراء بريطانيا، في وقت كانت تطبق فيه إجراءات الإغلاق المرتبطة بكوفيد في عموم البلاد، ما بات يعرف باسم "بارتيجيت".