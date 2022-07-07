عاجل.. أول تعليق من روسيا على استقالة جونسون المرتقبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أنه يأمل تولي "أشخاص أكثر مهنية" السلطة في المملكة المتحدة بينما يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون معارضة لدفعه إلى الاستقالة.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ردا على سؤال عن هذه الأزمة السياسية التي يبدو أنها ستفضي إلى إطاحة جونسون "نأمل أن يأتي يوما أشخاص أكثر مهنية وقدرة على اتخاذ قرارات عبر الحوار، إلى السلطة في بريطانيا".

يقف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحيدا في مواجهة عاصفة سياسية قوية ودعوات متوالية للتنحي والخروج من المشهد السياسي.

وفي وستمنستر، حيث مقر الحكومة، ساد شعور بأن النهاية ربما باتت وشيكة لرئيس الوزراء الذي تحدى عدة تكهنات سابقة بسقوطه، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ولفتت الصحيفة إلى أن جونسون، الذي ساعد حزب المحافظين في الفوز باكتساح في انتخابات 2019، أصبح بمثابة عائق سياسي بعد الفضائح التي بددت الثقة العامة.

تلك التكهنات باتت واقعا مع نشر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أخبارا عن عزم جونسون الاستقالة من زعامة حزب المحافظين، في وقت لاحق اليوم، على أن يبقى في رئاسة الوزراء حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل؛ موعد المؤتمر العام للحزب.

ومن غير المعروف حتى اللحظة، إمكانية رضا المعسكر المعارض لجونسون في الحزب الحاكم على هذا السيناريو، وهل سيستمر في الضغط على رئيس الوزراء من عدمه.