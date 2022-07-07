عدم جدوى بقائه في السلطة.. رئيس حكومة بريطانيا يوافق على الإستقالة

الشارقة - اميمة ياسر - وافق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على تقديم استقالته، مطالبًا بتعيين زعيم جديد لحزب المحافظين في المؤتمر المقرر أكتوبر المقبل، وأنه يريد البقاء في منصبه حتى ذلك الوقت، وفقًا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضافت صحيفة الجارديان الإنجليزية، أن جونسون وافق على الاستقالة شريطة أن يكون زعيم حزب المحافظين الجديد في مكانه قبل مؤتمر الحزب، مشيرة إلى أن جونسون قبل الاستقالة، بعد أن طلب منه المستشار الجديد نديم الزهاوي ذلك خلال الساعات الماضية.

اتهامات بعدم جدوى بقائه في السلطة

وعلى مدار الثلاثة أيام الماضية، يواصل وزراء حكومة بوريس جونسون في بريطانيا، تقديم استقالاتهم مطالبين باستقالته موجهين له اتهامات بعدم جدوى بقائه في السلطة، إذ بلغ عدد وزرائه المستقيلين نحو 30 وزيرًا وآخرين من كبار مستشاريه؛ ليصل عدد المستقيلين من حكومته إلى أكثر من 40 مسؤولا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، متمسكًا بالسلطة خلال جلسة الأسئلة بمجلس العموم أمس الأربعاء، رغم استقالة أربعة وزراء كبار وانتفاضة نوابه على ما يبدو لا يمكن وقفها مما يهدد بشل الحكومة البريطانية.

وعلل الوزراء بحكومة جونسون استقالتهم قائلين إنه لم يكن لائقًا لتولي زمام الأمور بعد سلسلة من الفضائح، في حين أن العشرات في حزبه المحافظ هم في ثورة مفتوحة.