شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يتخذ قرارا هاما تجاه رياض محرز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لتحصين لاعبيه من الرحيل عن صفوف الفريق وفرض حالة من الاستقرار داخل غرف الملابس قبل بداية الموسم الكروي الجديد.

وتنهال العروض على لاعبي فريق مانشستر سيتي وهو مادفع الإدارة لمحاولة ودراسة تجديد عقود بعض اللاعبين خلال الفترة الحالية قبل رحيل أحدهم عقب انتهاء عقده بالمجان.

السيتي يرغب في التجديد لمحرز

وقامت إدارة السيتي بوضع مخطط للاحتفاظ بنجمه الجزائري رياض محرز، وذلك بتجديد عقده الذي ينتهي عقب الموسم المقبل.

ووفقا للصحفي الشهير فابريزيو رومانو خبير الانتقالات، فإن إدارة مانشستر سيتي ستقوم بتحصين اللاعب من الرحيل خلال الفترة القادمة والتوقيع معه بعقد جديد.

ويؤكد رومانو بأن السيتي بدأ يجهز العقد الجديد للتوقيع مع رياض محرز لتعويض رحيل كل من رحيم سترلينج وجابرييل جيسوس.

وأضاف بأن هناك مفاوضات سيتم اجراءها بين الطرفين من أجل الوصول إلى صيغة ترضي اللاعب واراحته ماديا للموافقة على توقيع العقود الجديدة.

موعد انتهاء عقد محرز مع السيتي

محرز

ويرتبط النجم الجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي بعقد محرز بعقد حتى نهاية يونيو العام القادم 2023.

وكان قد انضم محرز لصفوف السيتي، قادما من ليستر سيتي مقابل 67.80 مليون يورو.

وشارك اللاعب خلال مباريات الموسم المنقضي في 47 مباراة بالمسابقات المختلفة، نجح خلالها مع مانشستر سيتي في تسجيل 24 هدفا وصنع 9 أخرى.