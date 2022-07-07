شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو: 8529 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت حكومة العاصمة اليابانية اليوم الخميس 8529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ارتفاع بواقع 188 حالة إصابة مقارنة بأمس الأربعاء ، وبارتفاع بواقع 4908 حالات عن يوم الخميس الماضي.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بسبب أعراض حادة في طوكيو، بلغ ستة أشخاص، بانخفاض بواقع شخصين عن أمس الأربعاء، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة. وبلع العدد على الصعيد على الوطني 67 شخصا، بانخفاض بواقع شخص مقارنة بأمس الأربعاء.

وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في اليابان، 9 ملايين و486 ألفا و965 حالة ، وعدد حالات الوفاة 31 ألفا و 360 حالة.