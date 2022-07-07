انت الان تتابع خبر فوضى تخنق النجف.. زحامات مرورية ومشاريع تنتظر مَن ينجزها! (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تشهد محافظة النجف كباقي محافظات البلاد زحامات مرورية خانقة بسبب تلكؤ انجاز الجسور ومشاريع الطرق ، فيما طالب المواطنون بضرورة الاسراع في ايجاد حل للاختناقات المرورية

منذ اعوام والعديد من الجسور في محافظة النجف غير منجزة الامر الذي تسبب بفوضى كبيرة في الشوارع واربك سير المركبات وزاد من متاعب المواطن بعد ان اصبحت الوجهات ضائعة ولاتعرف طريق الذهاب من الايابوحدها مديرية المرور تحاول تنظيم السير وإيجاد منافذ مؤقتة مطالبة بإشراكها أو اخذ رأيها عند تنفيذ مشاريع او تعطيلها فجأة

وبحسب مختصين تحتاج مدينة النجف إلى انجاز سريع للمشاريع يتزامن مع فتح التحقيقات في أسباب التلكؤ

سوى رجال المرور لايستطيع احد انهاء هذه الفوضى في شوارع النجف بانتظار خطة شاملة للتوسعة وفك الاختناقات.