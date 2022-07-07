انت الان تتابع خبر ثلاثة أوبئة في وقت واحد.. خطر يحيط بحياة العراقيين والصحة توضح الموقف! (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رغم تجدد انتشار الأمراض والاوبئة تؤكد وزارة الصحة السيطرة على الموقف, فيما يطالب مواطنون بتحركات اكثر جدية للقضاء على هذه الاوبئة

يتكرر مجدداً مشهد انتشار الاوبئة لكن هذه المرة بصورة غير طبيعية, إذ يشهد العراق انتشار ثلاثة من اشد الامراض خطراً, ورغم تجدد موجات كورونا وتزايد اصابات الكوليرا والحمى النزفية يرى مختصون في وزارة الصحة أن الوضع لا يزال مسيطرا عليه.



ويلقي مواطنون في باللائمة على اهمال الاوساط الشعبية وعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية الضرورية, مؤكدين ضرورة تحرك الجهات المعنية لتنظيم حملات توعية مركزة ترسخ أسس تلافي مثل هذه الاوبئة في اذهان الناس .

اهمال الالتزام بالإجراءات الوقائية، يعتبر احد اهم اسباب تفشي الامراض، كما يقول المختصون، لكن اضافة الى ذلك فأن الامر يحتاج الى تحول عمل الاجهزة المختصة من حالة الدفاع ضد هذه الاوبئة الى حالة تكون مضادة للقضاء عليها من خلال بذل المزيد من الجهود.