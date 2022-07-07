زاخاروفا تعلق على تغيير السفارة البريطانية تسمية مكان موقعها في روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تغيير السفارة البريطانية لتسمية عنوان موقعها وسط موسكو بعد أن تمت تسمية ساحة السفارة باسم "جمهورية لوغانسك"من قبل السلطات.



وقالت زاخاروفا في منشور متساءلة عما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد مغادرة داونينج ستريت (مقر رئيس الوزراء)، سيظل يستخدم العنوان القديم "مواجهة الواقع أمر مؤلم للبريطاني السياسي (جونسون) والنظر خلف الزجاج".

إلى ذلك أعلنت السفارة البريطانية في موسكو عبر موقعها عن عنوان جديد حيث يتواجد مقر السفارة، بدلا من التسمية الجديدة التي أطلقتها سلطات موسكو باسم "ساحة جمهورية لوغانسك الشعبية".

وكانت موسكو قد قررت إطلاق اسم "جمهورية لوغانسك الشعبية" على ساحة قرب السفارة البريطانية.

وفي وقت سابق اختار سكان العاصمة الروسية، اسم "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية" ليطلق على ساحة بالقرب من السفارة الأمريكية في المدينة، الأمر الذي دفع أيضا السفارة الأمريكية في موسكو لإزالة العنوان من موقعها الإلكتروني ووضعت بدلا منه الإحداثيات فقط.