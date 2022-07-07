شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تكشف عن صواريخ فائقة الدقة تحبط محاولة أوكرانية للهجوم على جزيرة "الثعبان" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط محاولة من جانب الجيش الأوكراني السيطرة على جزيرة "الثعبان"، تمام الساعة الخامسة صباح اليوم الخميس، 7 يوليو، وتحييد بعض الجنود الأوكرانيين.



جاء ذلك في البيان اليومي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، الذي تابع بأن طائرات القوات الجوية الروسية وجهت على الفور ضربة بصواريخ فائقة الدقة على جزيرة "الثعبان" (زمييني)، ما أدى إلى تحييد عدد من العسكريين الأوكرانيين، ممن حاولوا القيام بهذه العملية، بينما فر الناجون باتجاه قرية "بيرمورسكويه، منطقة أوديسا.

وقد واصلت القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث يتكبد العدو خسائر فادحة على جميع الجبهات.

ونتيجة للضربات بأسلحة فائقة الدقة للقوات الفضائية الجوية الروسية على المواقع القتالية للقوات الأوكرانية في اتجاه "سوليدار"، فقد بلغ إجمالي خسائر اللواء الآلي رقم 24 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية حوالي 2500 فرد، وهو ما يعادل 60% من قوته.

كذلك فقد تم تدمير اللواء الجوي الهجومي رقم 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالكامل تقريبا، حيث تجاوزت خسائره 80% من قوته. وفي منطقة مدينة "أرتيوموفسك"، بجمهورية دونيتسك الشعبية، ضربت القوات الجوية الروسية نقاط انتشار مؤقتة ومستودعات ذخيرة للوحدات المؤتمتة رقم 14 و72، بالإضافة إلى ألوية الهجوم الجبلية العاشرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث كان هناك ما يصل إلى حوالي 350 فردا و20 وحدة من المركبات القتالية المدرعة في المرافق المدمرة.

على هذه الخلفية، رفض جنود اللواء الجوي الهجومي رقم 80 المشاركة في الأعمال العدائية وانسحبوا بشكل جماعي إلى مناطق مؤخرة الجبهة، في الوقت الذي أصدرت فيه قيادة القوات المسلحة الأوكرانية أوامر بتقليص وقت علاج الجرحى من الجنود، وإعادة إرسالهم إلى الجبهة دون إعادة تأهيل، وذلك لتعويض خسائر الوحدات في مناطق القتال.

كما أجبر النقص الحاد في أفراد وحدات الصف الأول النظام في كييف على إرسال كتائب وطنية إلى خط الجبهة، لأداء المهام في مناطق مؤخرة الجبهة كمفارز. لذلك، تم إصدار الأوامر للكتيبة رقم 226 من التشكيل الأوكراني القومي المتطرف "كراكن" بالتقدم، 7 يوليو، من خاركوف إلى منطقة قرية "بوكروفسكويه" التابعة لقيادة المجموعة التكتيكية العملياتية "سوليدار" إلا أن قيادة القوميين المتطرفين والمسلحين من هذا التشكيل رفضت الانصياع لهذه الأوامر.

وعلى خلفية الإخفاقات العسكرية والتراجع الجماعي للقوات الأوكرانية في دونباس، حاول نظام كييف، ليلة أمس 7 يوليو، رفع العلم الأوكراني على جزيرة "الثعبان"، وهو ما جوبه برد حاسم من جانب القوات الروسية، وتم تحييد العناصر التي قامت بالمحاولة الفاشلة.

كذلك تواصل القوات المسلحة الروسية قصف المنشآت العسكرية على الأراضي الأوكرانية، حيث تم تدمير ما يلي خلال الـ 24 ساعة الماضية، بأسلحة فائقة الدقة للقوات الجوية الروسية:

6 نقاط مراقبة، بما في ذلك الكتيبة 107 من لواء قيادة الاحتياط الآلي رقم 63 في منطقة "بارماشيفو" وكتيبتين للدفاع الإقليمي في منطقة "نيكولاييف"، 3 مستودعات للأسلحة والذخيرة في مناطق قرى "أرتيوموفسك" و"سيفرسك" و"زفانوفكا" التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، فضلا عن القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 14 مقاطعة، بما في ذلك نقاط لتمركز المرتزقة الأجانب في "بوساد-بوكروفسكويه" بمنطقة نيكولاييف، ومركز لتدريب وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة "أوتشاكوفا".

وكجزء من مكافحة المدفعية المضادة، فقد تم قصف ما يلي: ثلاث فصائل من أنظمة إطلاق صواريخ "غراد" المتعددة في منطقة "دزيرجينسك"، وأربع بطاريات مدفعية في منطقة "سيفيرسك" وفصيل مدفعي من مدافع هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز "غياتسينت-ب" في قرية "غورلوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كما ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي، والقوات الصاروخية والمدفعية للجيش الروسي القوى البشرية للعدو وكذلك المعدات العسكرية في 142 مقاطعة، حيث أسقطت مقاتلات روسية من طراز "سو-35" مقاتلتين أوكرانيتين إحداهما من طراز "ميغ-29" في منطقة نيكولاييف، والأخرى من طراز "سو-25" في منطقة مستوطنة "أداموفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية: 17 مسيرة أوكرانية في مناطق قرى "ناديجدوفكا" و"زيليوني غاي" بمنطقة نيكولاييف، و"سكادوفسك" و"دافيدوف برود" بمنطقة خيرسون، و"إيزيوم" و"نورتسوفكا" و"نوفوبلاتوفكا" و"ديبروفنويه" و"براجكوفكا" و"بيتومنيك" و"ماليي بروخودي" وغروشيوفكا" بمنطقة خاركوف.

كذلك فقد تم اعتراض 6 صواريخ بالستية أوكرانية من طراز "توتشكا-أو" في مناطق قرى "سكادوفسك" و"نوفايا كاخوفكا"بمنطقة خيرسون و"غروشيوفكا" بمنطقة خاركوف، وكذلك 12 قذيفة لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة في مناطق قرى "تشيرنوبايفكا" بمنطقة نيكولاييف، و"غلينسكويه" و"إيزيوم" و"دولغينكويه" و"تشيرفوني أسكول" بمنطقة خاركوف، و"دونيتسك" و"رياسنويه" وغرابسكويه" و"ماكييفكا" و"كرينيتشنايا" و"أوكتيابرسكويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

234 طائرة

137 مروحية

1479 طائرة بدون طيار

353 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

3935 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

724 قاذفة صواريخ متعددة

3102 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

4064 مركبات عسكرية خاصة