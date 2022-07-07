الوضع يشتعل .. روسيا تهدد واشنطن «عسكرياً»

الشارقة - اميمة ياسر - لوحت موسكو باستعادة ألاسكا من الولايات المتحدة. وقال رئيس مجلس "الدوما" الروسي، فياتشيسلاف فولودين، "على الولايات المتحدة أن تتذكر أنه يمكننا استعادة ولاية ألاسكا التي كانت تتبع لروسيا القيصرية حتى القرن الـ19."

وأردف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية مساء أمس:" أدعو أميركا لأن تتذكر دائمًا أن هناك إقليما يدعى ألاسكا، كان جزءا من روسيا، فعندما تحاول التصرف بموارد بلادنا في الخارج، عليها قبل ذلك أن تتذكر أن لدينا أيضا شيئا يمكن استعادته".

كما رأى أنه "لربما تتصرف واشنطن بطريقة أكثر عقلانية إذا أقدمت بلاده على تلك الخطوة".

تاريخ ألاسكا

ولاية ألاسكا الواقعة في شمالي غرب القارة الأميركية الشمالية، كانت جزءا من روسيا القيصرية، قبل أن تبيعها الإمبراطورة يكاتيرينا الثانية، للولايات المتحدة مقابل 7 ملايين و200 ألف دولار.

تلك التصريحات رداً على التلميحات الغربية بأن إعادة اعمار أوكرانيا ستتم من الأموال الروسية المحجوزة وقد طالبت صراحة كييف بهذا الأمر.

الأصول الروسية المصادرة

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، الاثنين الماضي، أن خطة إعادة إعمار بلاده تقدر بنحو 750 مليار دولار أميركي، داعياً لأن يكون المصدر الرئيسي لهذه الأموال من الأصول الروسية المصادرة في الخارج.

ومنذ انطلاق العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي، جمدت واشنطن وحلفاؤها أصولًا روسية تقدر بنحو 330 مليار دولار.