شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تهنى أعضائها بمناسبة العيد.. وتعلن استمرار خدمات الطوارئ بالإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس نقابة الصحفيين، نقيباً وأعضاء، بأجمل وأرق التهاني للزميلات والزملاء الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم الكريمة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحي المبارك، أعاده الله عليكم وعلي مصر والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والسلم والأمن والبركات.

وأعلنت نقابة الصحفيين في بيان لها اليوم، أن الاجازه الرسمية للقطاع الإداري بالنقابة، اتساقاً مع الأجازات الرسمية بالدولة، تبدأ من يوم السبت الموافق 9/7/2022، وحتي الخميس 14/7/2022، ليستأنف العمل بالنقابة بدءاً من السبت 16/7/2022، في جميع قطاعاتها وخدماتها.

وأكدت نقابة الصحفيين، علي استمرار خدمة لجنة تلقي الاستفسارات وتقديم الدعم، في الأمور الطارئة خلال أيام الإجازة بالتواصل بنائبا المدير العام.