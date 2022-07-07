شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" مصر الرقمية تدعم القطاع وتساهم فى تحقيق 100 مليار دولار صادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الرقمنة والمكينة تشمل كافة القطاعات، وفى القلب من هذه القطاعات القطاع الصناعى، ففي الوقت الذي تهتم الدولة بملف الصناعة ووضعت 100 إجراء لتحقيق 100 مليار دولار صادرات بحلول 2030، ومن ثم لن تتحقق هذه الخطوة دون أن يكون هناك ميكنة ورقمنة وقاعدة بيانات دقيقة لكافة القطاعات والاتجاهات والمشروعات.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن منصة مصر الرقمية سيكون لها دور كبير في دعم قطاع الصناعة بصورة لافتة، وهذه الخطوة ترجمة صريحة لسير الدولة بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي، داخل منظومة الخدمات الحكومية بشكل عام وفى بعض القطاعات منها قطاع الصناعة بشكل خاص.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المنصة الرقمية أحد أهم المشروعات القومية التي يجب أن تتعاون فيها مختلف الجهات، لافتا أن تقديم الخدمات بشكل إلكتروني لكافة المواطنين يساهم في تحسين جودتها ويختصر الوقت والجهد، لافتا إلى أن القيادة السياسية تصنع تاريخا عظيما من خلال انتهاجها التحول الرقمي في خطوة غير مسبوقة نحو البناء والتنمية للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن اللجنة سبق وأن طالبت بخريطة صناعية لجميع محافظات الجمهورية ومن ثم في حال عدم وجود منصة رقمية لن يكون هناك بيان إحصائي لمختلف القطاعات، متابعا:" مصر الرقمية تساهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تقدم العديد من الخدمات للتسهيل على المواطنين كخدمات النيابة العامة، التوثيق، الشهر العقاري، التموين، والتأمين الاجتماعي.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق منصة مصر الرقمية، وافتتح عددا من المشروعات الرقمية، وكان أبرزها 3 محطات للإنزال البحري بمناطق رأس غارب والزعفرانة، وسيدي كرير، وافتتح أيضا مركز البيانات الإقليمي للشركة المصرية للاتصالات في القاهرة، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة نصر، ومتحف البريد المصري بالقاهرة بعد تطويره.