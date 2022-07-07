شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صراع ناري - نجم توتنهام السابق يُفضل اليونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اشتعلت فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة في إنجلترا بعد التهافت كل فريق على تدعيم صفوفه بصفقات نارية قبل بداية الموسم الكروي الجديد.

ويعد أبرز الأسماء البارزة في الميركاتو الصيفي الإنجليزي هذا الموسم هو النجم الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب خط وسط برينتفورد والذي قدم اداء متميزا الموسم الماضي.

مانشستر يونايتد يتعاقد مع إريكسن

إريكسن ابتعد عن مستواه قليلا بعد الإصابة الشهيرة التي تعرض لها في يورو 2021 ليرحل عن صفوف توتنهام وينتقل لفريق برينتفورد ويبدأ في استعادة مستواه تدريجيا.

ووفقا للصحفي الشهير فابريزيو رومانو، فإن إريكسن سينتقل خلال الأيام القادمة بشكل رسمي لصفوف مانشستر يونايتد بعد فحص العقود بشكل جيد من قبل المحامين.

وأضاف رومانو بأن اريكسن سيكون لاعبا جديدا لمانشستر يونايتد بصفقة يمتد عقدها إلى ثلاث سنوات وسيتم الإعلان عن الصفقة وتقديم اللاعب للاعلام خلال الفترة المقبلة.

إريكسن يفضل اليونايتد لهذا السبب

وشهدت الأيام الماضية صراعات كبيرة بسبب التعاقد مع اللاعب إلا أن النجم الدنماركي فضل خوض تجربته الجديدة داخل قلعة الأولد ترافورد وقام بإبلاغ الأندية التي تتفاوض معه بوجهته الجديدة.

اريكسن

ويعد أحد الأسباب في نجاح تلك الصفقة لصالح اليونايتد هو المدير الفني إريك تين هاج مدرب الشياطين الحمر وذلك بعد إبلاغ اللاعب بأن المدير الفني الهولندي يحتاجه بشدة الموسم القادم وسيحظى على فرصة قوية للمشاركة.

وكان قد انضم اريكسن لصفوف برينتفورد بعقد قصير في يناير الماضي لاستعادة مستواه مرة أخرى حيث شارك في احدى عشر مباراة سجل خلالهم هدف وصنع 4 آخرين.

في المقابل، يواصل اليونايتد سعيه لتدعيم صفوفه والعمل من أجل تصحيح المسار بعد إخفاقات العام الماضي والفشل في التواجد بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

استعدادات اليونايتد للموسم القادم

ومن المنتظر أن يتوجه اليونايتد في فترة إعدادية بتايلاند وأستراليا يوم الجمعة المقبل، وتستمر نحو أسبوعين، تحت قيادة المدرب الجديد إيريك تين هاج، وتم إخبار كريستيانو بأنه يتواجد ضمن القائمة.