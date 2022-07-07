شكرا لقرائتكم خبر عن عملاق إيطالي يرغب في التعاقد مع جوهرة المغرب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل النجم المغربي حكيم زياش تألقه في الملاعب الأوروبية وتقديم مستويات رائعة في فترات تواجده داخل الملعب مع فريقه تشيسلي الإنجليزي.

وأصبح زياش محل أنظار العديد من الفرق الأوروبية على رأسهم فريق ميلان الإيطالي الذي يسعى بكل قوته للظفر بخدمات النجم المغربي في أقرب وقت لتدعيم صفوف الفريق الهجومية.

ميلان يجدد رغبته في التعاقد مع زياش

وعلى الرغم من أن ميلان اقترب من حسم التعاقد مع البرازيلي جونيور ميسياس لاعب كالياري، إلا أنه لا يزال يستهدف التعاقد أيضا مع زياش في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا لموقع كالتشيو ميركاتو الشهير المهتم بالانتقالات الصيفية والشتوية، فإن التعاقد مع ميسياس لن يغير في وجهة نظر الإدارة الإيطالية بشأن التعاقد مع النجم المغربي.

وأضافت الصحيفة أن زياش قد لا يشارك الموسم المقبل بشكل أساسي مع تشيلسي خاصة بعد اقتراب حسم صفقة رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي لصفوف البلوز، وهو الأمر الذي سيضعف من فرص زياش في المشاركة.

وتستهدف إدارة ميلان استغلال هذا الأمر وإغراء اللاعب ماديا للموافقة على العروض المقدمة له من قبل الروسونيري هذا الصيف.

وتتراوح العروض المقدمة للتعاقد مع اللاعب ما بين 25 و30 مليون يورو إلا أنه لم يتم الاتفاق بعد على سعر نهائي للصفقة.

من هو حكيم زياش

زياش هو أحد النجوم البارزة مؤخرا في الكرة المغربية والذي قدم مستويات مرتفعة في السنوات الأخيرة ومنذ تواجده بالدوري الهولندي الممتاز.

بداية زياش كانت في الدوري الهولندي مع العديد من الأندية قبل أن تبدأ مسيرته الاحترافية الكبرى ولمعانه بشكل كبير مع فريق أياكس امستردام عندما انتقل إليهم عام 2016.

تألق زياش خلال أربع سنوات مع الفريق الهولندي وشارك معهم في 164 مباراة سجل خلالها 49 هدف وصنع 80 آخرين وهو الأمر الذي لفت انتباه إدارة البلوز للتعاقد مع اللاعب في 2020 بقيمة 40 مليون يورو.

شارك زياش خلال العامين الماضيين مع تشيلسي في 83 مباراة سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 10 آخرين.

يذكر أن ميلان قد نجح في حصد لقب الدوري الإيطالي العام الماضي 11 عاما.