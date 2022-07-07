شكرا لقرائتكم خبر عن BBC: رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون سيستقيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيستقيل من زعامة حزب المحافظين اليوم الخميس، بينما سيستمر كرئيس للوزراء حتى الخريف.

أضافت أن سباقا على زعامة الحزب سيجرى هذا الصيف، بينما سيتولى رئيس الوزراء الجديد مهامه قبل مؤتمر حزب المحافظين المقرر في أكتوبر.

ويواجه جونسون منذ أيام، تسونامي من الاستقالات في حكومته والنواب تجاوز عددها الـ55 استقالة.

وأكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن على جونسون التزام بالحفاظ على أمن البلاد ولا يمكنه ترك "المنصب شاغرا"، لكنه حث زملائه في الحزب على إجبار رئيس ال

الوزراء على الرحيل عن الحكومة.

وقال في تغريدة على تويتر: "الحزب لديه آلية لتغيير القادة وهذه هي الآلية التي أنصح زملائي باتباعها".