شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج تعلق حظر طيران مرتبط بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علقت هونج كونج نظاما يحظر الرحلات الجوية التي نقلت مسافرين مصابين بفيروس كورونا إلى المدينة، في أحدث خطوة في سلسلة من التحركات لتخفيف قيود السفر المرهقة التي أضرت بسمعة المدينة كمركز مالي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان لحكومة المدينة القول إن ما يسمى بآلية قواطع الدائرة سوف تنتهي ابتداء من اليوم الخميس حتى إشعار آخر. وسوف ترتكز المدينة على نظام فحوص أقوى تقول إنه أكثر فاعلية في اكتشاف الحالات الواردة من الخارج مقارنة بحظر الطيران.

وعلى خلفية الأنباء، ارتفع سهم شركة كاثي باسيفيك المحدودة للخوط الجوية بنسبة 6% في تعاملات بعد ظهر الأربعاء، وارتفع بنسبة 34% تقريبا هذا العام، مسجلا أفضل أداء لسهم شركة طيران في العالم.

وقالت الحكومة في بيان إن الإجراء الجديد مدفوع بموسم الذروة للطلاب الذين يدرسون في الخارج العائدين إلى هونج كونج، وسوف يساعد في تقليل التأثير على السفر.

كما قالت إنها سوف توقف انتقال العدوى إلى المجتمع بطريقة أكثر دقة وفعالية لتحقيق "أفضل أهداف الوقاية من تفشي المرض بأقل خسائر اجتماعية".

وعلق نظام كسر الدائرة الرحلات التي سجلت نتائج إيجابية لخمسة ركاب على الأقل، أو ما لا يقل عن 5 % من إجمالي عدد الركاب على متن الطائرة، للفحوص عند الوصول.