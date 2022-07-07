عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يوليه 2022

أفادت مصادر محلية فلسطينية باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك.



ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن المصادر قولها إن "المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، منفذين جولات استفزازية في باحاته".

ووفق الوكالة، "يأتي ذلك وسط دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى يوم غد الجمعة قبل عيد الأضحى المبارك".